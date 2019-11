Evangelischer Kirchenpräsident kündigt Ruhestand für 2021 an

Speyer Der Präsident der Evangelischen Kirche der Pfalz, Christian Schad (62), wird sein Amt vorzeitig abgeben. Er werde Ende Februar 2021 mit Vollendung seines 63. Lebensjahres in Ruhestand gehen, teilte der Theologe am Dienstag in Speyer mit.

