Gesellschaft Evangelische Kirche will Missbrauchsopfern Recht verschaffen

Der Präsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), Volker Jung, will nach der Vorstellung einer Studie zu sexualisierter Gewalt und Missbrauch in der evangelischen Kirche Betroffenen Recht verschaffen. Die Studie helfe, Risiken in kirchlichen Strukturen zu erkennen und weiter präventiv zu arbeiten, sagte Jung am Donnerstag in Darmstadt. „Wir werden alles daransetzen, Verdachtsfällen nachzugehen und Fälle aufzuarbeiten.“ Die Studie erfasse Verdachtsfälle und bestätigte Fälle im Zeitraum von 1945 bis 2020. In der EKHN sind für diesen Zeitraum 45 Fälle bekannt.