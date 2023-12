Herbstsynode Evangelische Kirche muss sparen - Kampf gegen Antisemitismus

In der Erklärung heißt es unter anderem: „Wir nehmen es nicht hin, dass Jüdinnen und Juden sich in Deutschland nicht mehr sicher fühlen können. Wir stehen als evangelische Kirche unmissverständlich an ihrer Seite und bekräftigen unsere Verbundenheit mit den jüdischen Gemeinden und Institutionen.“ Die evangelische Kirche bekräftigt in der Erklärung das Existenzrecht Israels, setzt sich gleichzeitig auch für das Selbstbestimmungsrecht der palästinensischen Menschen ein.