Evangelische Kirche feiert Gottesdienste im Grünen

Darmstadt Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) hat am Himmelfahrtstag zahlreiche Gottesdienste im Grünen geplant. Angesichts immer noch geltender Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie wollen Gemeinden in Hessen und Rheinland-Pfalz im Freien und mit Schutzkonzepten wieder Gottesdienste feiern, teilte die EKHN am Dienstag in Darmstadt mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa