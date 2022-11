Zusammenarbeit : Evangelische Kirche der Pfalz schließt Partnerschaft

Speyer Die Evangelische Kirche der Pfalz hat eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder in Tschechien vereinbart. Die künftige Kooperation wurde am Donnerstag auf der Herbsttagung der Landessynode im Technik Museum Speyer offiziell besiegelt, wie eine Sprecherin mitteilte.

Die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder ist die größte evangelische Kirche in Tschechien. Sie zählte 2019 rund 70.000 Mitglieder in 260 Gemeinden. Ihre Geschichte reicht bis in die Zeit der Reformation zurück. Heute prägen nicht nur „Brüder“ die Glaubensgemeinschaft - das Pfarramt steht auch Frauen offen.