Evangelische Kirche berät über Zukunftsprozess

Frankfurt/Main Schrumpfende Gemeindezahlen und geringere Kirchensteuereinnahmen, Überalterung und weniger Nachwuchs: Auf ihrer diesjährigen Herbstsynode in Frankfurt hat die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) ihren Zukunftsprozess „ekhn2030“ aufgenommen.

Schon jetzt müssten Entscheidungen getroffen und Prioritäten gesetzt werden, mahnte Kirchenpräsident Volker Jung. Die EKHN nehme die Herausforderungen rechtzeitig an und habe in den kommenden Jahren deshalb noch Gestaltungsmöglichkeiten. Dabei gehe es auch darum, für die nächste Generation Handlungsspielräume zu wahren. Die EKHN hat Gemeinden in Hessen und in Rheinland-Pfalz.