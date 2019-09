Evangelische Kirche bei Klima-Protesttag dabei

Der Präsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), Volker Jung, lächelt. Foto: Fredrik von Erichsen/Archivbild.

Darmstadt Mit Andachten und Fürbitten will sich die evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) am Aufruf zu einem weltweiten Klima-Protesttag übernächste Woche beteiligen. „Es ist wichtig, dass die Stimme der Kirche für die Bewahrung der Schöpfung vor Ort hörbar wird“, erklärte Kirchenpräsident Volker Jung am Freitag.

