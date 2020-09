Eva Lanzerath aus Rheinland-Pfalz neue Deutsche Weinkönigin

Eva Lanzerath bei der Wahl und Krönung der Deutschen Weinkönigin. Foto: Uwe Anspach/dpa

Neustadt/Weinstraße Eva Lanzerath vom Weinanbaugebiet Ahr in Rheinland-Pfalz wird für ein Jahr die Krone der 72. Deutschen Weinkönigin tragen. Die 22-Jährige setzte sich am Freitagabend im Finale im pfälzischen Neustadt an der Weinstraße gegen sechs Bewerberinnen unter anderem aus Hessen und Baden-Württemberg durch.

Von diesen sechs wählte die Jury Anna-Maria Löffler (24, Anbaugebiet Pfalz) und Eva Müller (24, Anbaugebiet Rheinhessen) zu Weinprinzessinnen - beide ebenfalls aus Rheinland-Pfalz. Die Hoheiten mussten unter anderem Weinproben meistern und Wissenstests bestehen.

Die wichtigste Botschafterin der Branche nimmt innerhalb eines Jahres rund 200 Termine wahr, viele davon im Ausland. Die Weinkönigin wirbt auf diese Weise seit 1949 für Rebensaft aus Deutschland.