Eva Lanzerath aus Rheinland-Pfalz ist neue Weinkönigin

Neustadt/Weinstraße Jubel am Ende eines spannenden Wahlabends: Das Anbaugebiet Ahr stellt erstmals nach acht Jahren wieder die Weinkönigin. Bei der Abstimmung über die „Monarchin auf Zeit“ war wegen Corona vieles anders.

Die neue Deutsche Weinkönigin heißt Eva Lanzerath und kommt vom Weinanbaugebiet Ahr in Rheinland-Pfalz. Die 22-Jährige setzte sich im Finale im pfälzischen Neustadt an der Weinstraße am Freitagabend gegen sechs Mitbewerberinnen unter anderem aus Hessen und Baden-Württemberg durch. „Ich bin unfassbar glücklich und gleichzeitig sprachlos und kann es noch gar nicht begreifen“, sagte die angehende Grundschullehrerin nach ihrem Sieg der Deutschen Presse-Agentur. Lanzerath ist die 72. Deutsche Weinkönigin.