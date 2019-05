Europawahl: Mehr Menschen gehen im Saarland an die Urnen

Saarbrücken Im Saarland zeichnet sich bei der Europawahl eine deutlich höhere Beteiligung ab als vor fünf Jahren. Bis zum frühen Nachmittag gaben 37,2 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, wie die Landeswahlleiterin in Saarbrücken mitteilte.

Die Wahllokale bleiben noch bis 18.00 Uhr geöffnet. Das diesjährige Landesergebnis der Europawahl wird nach Auskunft des Landeswahlleiters nicht vor 23.00 Uhr veröffentlicht, da erst dann die Wahllokale in Italien schließen. Im Saarland werden am Sonntag auch die kommunale Räte gewählt. In 37 Orten wird zudem über Bürgermeister und Landräte abgestimmt, in Saarbrücken steht die Wahl des Oberbürgermeisters an.