Europas meistbefahrene Güterzugstrecke weiter gesperrt

Wegen eines Erdrutsches ist Europas meistbefahrene Güterzugstrecke in Rheinland-Pfalz blockiert. Foto: Thomas Frey/dpa

Kestert Erst Ende dieser Woche rechnet die Bahn mit einer klaren Aussage, wann die verschütteten Gleise im Mittelrheintal wieder frei sein können. Auch die parallele Bundesstraße ist zunächst weiter gesperrt.

Nach dem Felsrutsch am Montag auf Europas meistbefahrener Güterzugstrecke im Mittelrheintal bleiben die Gleise vorerst gesperrt. „Eine verlässliche Prognose zur Befahrbarkeit der Strecke wird voraussichtlich Ende der Woche möglich sein“, teilte die Deutsche Bahn in Frankfurt am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Experten von Spezialfirmen und der Deutschen Bahn erkundeten die Lage bei Kestert unweit des weltberühmten Loreley-Felsens.