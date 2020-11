Eulen Ludwigshafen dürfen Dezember-Spiele daheim austragen

Ludwigshafen Handball-Bundesligist Eulen Ludwigshafen darf mindestens die Dezember-Spiele in der heimischen Friedrich-Ebert-Halle austragen. Dies hat der Bau- und Grundstücksausschuss der Stadt Ludwigshafen am Montag entschieden, teilte der Verein mit.

Weil die Halle für die Coronavirus-Bekämpfung ein Impfzentrum werden soll, waren die Eulen in der vergangenen Woche darüber informiert worden, dass sie von 1. Dezember an für ein halbes Jahr nicht in ihrer Heimspielstätte spielen könnten. Das Impfzentrum soll nun erst einmal in den Vorräumen der Halle die Arbeit aufnehmen, hieß es in der Mitteilung.