Urheberrechtsstreit EuGH soll Empfangen von TV-Signalen in Seniorenheim prüfen

Im Urheberrechtsstreit um die Weiterleitung von TV-Satellitensignalen für ein Seniorenheim im rheinland-pfälzischen Dahn ist nun der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Zug. Der Bundesgerichtshof legte in zwei am Donnerstag in Karlsruhe verkündeten Beschlüssen dem höchsten europäischen Gericht in Luxemburg mehrere Fragen vor.