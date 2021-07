EU-Abgeordnete Paulus: „Katwarn und Nina reichen nicht aus“

Die Europaabgeordnete Jutta Paulus (Bündnis 90 / Die Grünen) schaut in die Kamera. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Archivbild

Brüssel/Mainz Die rheinland-pfälzische Europaparlamentarierin Jutta Paulus (Grüne) hat die Bundesregierung zu einer schnellen Umsetzung der EU-Richtline zum Bevölkerungsschutz im Katastrophenfall aufgefordert. „Katwarn und Nina reichen nicht aus“, sagte Paulus am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

„Man kann mir nicht erzählen, dass es unausweichlich war, dass wir in dieser Katastrophe fast 200 Todesopfer haben“, sagte Paulus. „Push-Nachrichten aufs Smartphone werden in anderen Ländern für öffentliche Warnungen sehr lebhaft genutzt.“ In Deutschland sei es versäumt worden, den Mobilfunkanbietern die Auflage zu machen, solche „Cell-Broadcast“-Systeme einzurichten.