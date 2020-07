Etwas weniger Geldautomatensprengungen

Mainz Die Zahl der Geldautomatensprengungen in Rheinland-Pfalz geht weiter leicht zurück. Seit Jahresanfang habe es 14 Fälle gegeben, in der Hälfte davon sei es den Tätern nicht gelungen, die Automaten zu sprengen, sagte der Sprecher des Landeskriminalamts (LKA), Bastian Kipping, in Mainz der Deutschen Presse-Agentur.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

2019 hatte es insgesamt 22 Sprengungen gegeben, davon 17 bis Mitte Juli. 2018 hatten es die Täter insgesamt auf 26 Geldautomaten abgesehen.