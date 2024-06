Beschäftigung Etwas weniger Arbeitslose im Mai in Rheinland-Pfalz

Im Mai hat es in Rheinland-Pfalz etwas weniger Arbeitslose gegeben als noch einen Monat zuvor. Die Zahl der Menschen ohne Job sank im Vergleich zum April um gut 200 auf rund 118 200 Menschen, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Saarbrücken mitteilte. Die Arbeitslosenquote blieb demnach mit 5,2 Prozent gleich. Vor einem Jahr lag die Quote bei 4,8 Prozent. Die Bundesagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 15. Mai vorlag.