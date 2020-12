Etwas Schnee oder Regen zum Jahreswechsel

Eine Person läuft mit einem Regenschirm auf einem Gehweg. Foto: Tom Weller/dpa

Offenbach Der Jahreswechsel fällt in Rheinland-Pfalz und dem Saarland feucht aus. In der Silvesternacht wird es überwiegend dicht bewölkt mit etwas Schnee oder Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Mittwoch mitteilte.

Die Straßen können glatt werden, die Temperaturen gehen im Bergland auf bis zu minus drei Grad zurück.