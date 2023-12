Wettervorhersage Etwas Regen und Wind in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Barweiler · In Rheinland-Pfalz und dem Saarland müssen sich die Menschen in den kommenden Tagen auf Regen und Wind einstellen. Am Donnerstagvormittag gebe es zunächst noch etwas Regen, schrieb der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen.

28.12.2023 , 09:16 Uhr

Eine Passantin geht bei Regen durch die Stadt. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Danach sei der Himmel wechselnd bis stark bewölkt, es bleibe aber meist trocken. Die Temperaturen liegen bei Höchstwerten von 8 bis 12 Grad. Es wehe ein mäßiger bis frischer Wind, der sich vor allem im Bergland zu starken bis stürmischen Böen steigere. Sowohl am Rhein als auch am Main waren die Pegelstände am Morgen nach Angaben der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes weiter gesunken. Am Freitag sei der Himmel über den beiden Ländern weiterhin wechselnd bis stark bewölkt, teilte der DWD weiter mit. Dazu gebe es zeitweise Regenschauer. Die Temperaturen betragen maximal 8 bis 12 Grad. Der Wind sei mäßig bis frisch mit starken - vor allem im Bergland und in Schauernähe auch stürmischen - Böen. Am Samstag bleibe der Himmel wechselnd bis stark bewölkt, vereinzelt gebe es etwas Regen. Die Höchstwerte liegen bei 7 bis 12 Grad und in höheren Lagen bei 4 bis 7 Grad. Dazu gehe ein oft mäßiger Wind mit exponiert starken, in Hochlagen auch stürmischen Böen. Saarbrücker Zeitung jetzt bei WhatsApp Nachrichten direkt aufs Smartphone Saarbrücker Zeitung jetzt bei WhatsApp Hier kostenfrei abonnieren! © dpa-infocom, dpa:231228-99-425484/2

(dpa)