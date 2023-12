Bundesliga „Etwas möglich“: Mainz-Coach Siewert sieht Chance beim BVB

Im letzten Spiel des Jahres möchte der Tabellenvorletzte FSV Mainz 05 bei Borussia Dortmund ein ermutigendes Signal im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga setzen. „Wir haben in der vergangenen Saison gezeigt, dass in Dortmund etwas möglich ist. Das haben die Spieler im Rucksack“, sagte Interimstrainer Jan Siewert vor der Partie am Dienstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky).