Polizei Etwas mehr Gewalttaten an Schulen angezeigt

Die angezeigten Gewalttaten an Schulen steigen in Rheinland-Pfalz leicht. So wurden im ersten Halbjahr 2023 knapp 1750 Straftaten im Zusammenhang mit Schulen oder Schulgebäuden erfasst, im gesamten Jahr zuvor waren es fast 3300, wie das Innenministerium in Mainz auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Neuere Zahlen gibt es noch nicht, sodass die Halbjahreszahlen nur hochgerechnet werden können und dem Innenministerium zufolge als vorläufig zu bewerten sind.