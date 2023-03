Arbeitsmarkt : Etwas mehr Arbeitslose in Rheinland-Pfalz: Quote unverändert

Etwas mehr Arbeitslose in Rheinland-Pfalz: Quote unverändert

Mainz Die Zahl der Arbeitslosen ist in Rheinland-Pfalz wieder etwas gestiegen. Doch weil der Bedarf an Fachkräften hoch ist, rechnet die Arbeitsagentur teils nur mit Erwerbslosigkeit von kurzer Dauer.

Die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz ist im noch jungen Jahr 2023 den zweiten Monat in Folge gestiegen. Allerdings hält sich der Anstieg sehr in Grenzen. Die Regionaldirektion der Agentur für Arbeit sieht einen großen Bedarf an Fachkräften und verzeichnet mehr von Unternehmen gemeldete Stellen als noch im Vormonat, wie sie am Mittwoch mitteilte.