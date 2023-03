Unfälle Etliche Unfälle und Schäden wegen Sturms in Rheinland-Pfalz

Das Unwetter habe vermutlich zu Stromausfällen in Ludwigshafen, Frankenthal und Grünstadt (Bad Dürkheim) am Freitagabend geführt, sagte ein Sprecher am Samstag. Eine endgültige Ursache war jedoch zunächst unbekannt. Aufgrund der Witterung kam es in der Nacht zu Samstag zu vier Verkehrsunfällen, verletzt wurde niemand.