Ethik-Beirat soll Land beim Impfen zur Seite stehen

Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (M, SPD) im Probeimpfzentrum in Mainz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz In der Vorbereitung auf Schutzimpfungen gegen das Coronavirus richtet Rheinland-Pfalz einen Ethik-Beirat ein. Das Gremium mit Medizinern, Juristen und Ethikern werde in der kommenden Woche erstmals zusammenkommen, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit.

Der Beirat soll die Impfempfehlungen in Rheinland-Pfalz begleiten und an ihrer Umsetzung mitwirken.

„Um eine möglichst große Akzeptanz und Verständnis zu erzielen, brauchen wir eine breit angelegte Diskussion“, erklärte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD).