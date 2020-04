Etappenziel für Vertrag mit islamischen Verbänden

In einem fiktiven Stundenplan ist das Schulfach „Islam“ eingetragen. Foto: picture alliance/dpa/Symbolbild.

Mainz Auf dem zähen Weg zu einem Grundlagenvertrag mit den islamischen Verbänden hat die rheinland-pfälzische Landesregierung am Mittwoch ein Etappenziel erreicht: Nach der Zustimmung im Kabinett unterzeichnete der für Religionsfragen zuständige Kulturminister Konrad Wolf (SPD) Zielvereinbarungen mit vier islamischen Verbänden.

Damit könnten bereits jetzt konkrete Maßnahmen auf den Weg gebracht werden, um langfristig die Gleichberechtigung muslimischen Lebens in Rheinland-Pfalz vertraglich zu regeln, sagte Wolf. Die Landesregierung sichert in der Vereinbarung zu, „Strukturgespräche“ zur Weiterentwicklung des islamischen Religionsunterrichts und zur Einrichtung von Professuren für Islamische Theologie zu führen. In Rheinland-Pfalz leben schätzungsweise 200 000 Muslime.