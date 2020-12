Essen schmeckte nicht: 82-Jähriger bedroht Frau mit Messer

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Kaiserslautern Weil ihm das Essen nicht geschmeckt hat, soll ein 82 Jahre alter Mann seine Ehefrau mit einem Küchenmesser bedroht haben. Außerdem habe er seine Partnerin am Sonntagabend in Kaiserslautern beschimpft und beleidigt, teilte die Polizei am Montag mit.

