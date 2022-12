Kultur : Esch feiert Abschluss als europäische Kulturhauptstadt

Esch/Alzette Mit einem großen Finale geht in Luxemburgs zweitgrößter Stadt Esch an diesem Donnerstag (17.30 Uhr) das Jahr als europäische Kulturhauptstadt 2022 zu Ende. Bei einer Abschlussfeier in der Konzerthalle Rockhal wird es einen bunten Rückblick auf die Höhepunkte des Kulturjahres mit mehr als 2000 Veranstaltungen geben, kündigten die Organisatoren an.

Auf dem Programm stehen Musik, Tanz und Akrobatik - aber auch kurze Gespräche über Errungenschaften, neu entstandene Orte und künftige Projekte.

Zur Kulturhauptstadt Esch gehören zudem 18 benachbarte Gemeinden im Südwesten Luxemburgs und in Frankreich, die unter dem Motto „Remix Culture“ im Kulturjahr knapp 300 Orte bespielt haben. „Das Jahr war ein Erfolg. Es hat vieles angestoßen“, sagt Generaldirektorin Nancy Braun der Deutschen Presse-Agentur. Nun komme es darauf an, „dass die nächsten Kapitel“ weitergeschrieben würden. In der Region leben mehr als 200.000 Einwohnern aus 120 Nationen.

© dpa-infocom, dpa:221221-99-983887/2

(dpa)