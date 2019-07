Es wird wieder wärmer: Temperaturen von bis zu 28 Grad

Die Sonne scheint bei strahlend blauem Himmel über einem Gerstenfeld. Foto: Swen Pförtner/Archivbild.

Offenbach Der Sommer kommt zurück: Am Wochenbeginn steigen die Temperaturen in Rheinland-Pfalz und im Saarland von Tag zu Tag an, dazu kommt vor allem in den südlichen Teilen wieder öfter die Sonne durch. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte, sind bis zur Mitte der Woche Höchstwerte von bis zu 28 Grad möglich.

Regen ist demnach zum Wochenstart erstmal nicht mehr in Sicht.