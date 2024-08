Sommerwetter Es wird heiß und sonnig am Wochenende

Am Wochenende soll es dann überwiegend trocken bleiben. Es wird sonnig, gelegentlich gibt es ein paar Quellwolken. Am Samstag werden bereits die 30 Grad erreicht. Am Sonntag steigen die Temperaturen dann noch einmal auf 28 bis 33 Grad. In der Nacht zum Montag sinken laut Wetterexperten die Temperaturen mancherorts nicht unter die 20 Grad - eine sogenannte Tropennacht.