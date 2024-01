Wetter Es wird glatt: Wetter bleibt winterlich

Offenbach · Der Start in die neue Woche bringt in Rheinland-Pfalz und dem Saarland winterliches Wetter und Glätte. Am Montag kämen Niederschläge meist als Schnee herunter, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mit.

14.01.2024 , 11:21 Uhr

Ein Auto fährt bei dichtem Nebel über eine schneebedeckte Straße. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Später gingen sie dann entlang der Flussniederungen in Schneeregen über, es könne gebietsweise glatt werden bei maximal drei Grad. Am Dienstag folgen im Norden und Osten weitere Schneeschauer, bevor die Niederschläge den Meteorologen zufolge abklingen. Die Temperaturen erreichen höchstens null Grad, an Rhein und Mosel plus zwei Grad. Am Mittwoch folgen aus Südwesten weitere Schneefälle, die mancherorts länger anhalten können. Im Süden gehe der Niederschlag später in Regen über, es könne zu Glatteis und gefrierendem Regen kommen. © dpa-infocom, dpa:240114-99-604274/2

(dpa)