Es kommen Hitzetage und Tropennächte im Rhein-Main-Gebiet

Ein der direkten Sonne ausgesetztes Termometer zeigt knapp 40 Grad an. Foto: Fredrik von Erichsen/Archiv.

Offenbach Wer in den städtischen Ballungszentren der Rhein-Main-Region lebt, sollte spätestens am Wochenende noch einmal kräftig durchlüften: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet von Montag an mit einer mehrere Tage anhaltenden Hitzeperiode, die am Mittwoch und Donnerstag wohl ihren Höhepunkt erreicht.

Vor allem im Rhein-Main-Gebiet und im Rhein-Neckar-Gebiet dürfte es 35 bis 37 Grad heiß werden. Auch mit den sogenannten Tropennächten, in denen die Nachttemperaturen nicht unter 20 Grad sinken, müsse in diesen Regionen dann vor allem in innerstädtischen Gebieten gerechnet werden.