Wetter Es bleibt winterlich im Saarland und in Rheinland-Pfalz

Offenbach · Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich weiterhin auf nasskaltes und winterliches Wetter einstellen. Am Freitag soll es stark bewölkt bis bedeckt bleiben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

01.12.2023 , 08:07 Uhr

Ein Frau schützt sich mit einem Schirm gegen das dichte Schneetreiben am Rheinufer in der Landeshauptstadt. Foto: Andreas Arnold/dpa

In der Pfalz gibt es demnach voraussichtlich leichte Schneefälle. Die Höchsttemperaturen im gesamten Gebiet erreichen im Tagesverlauf minus zwei bis plus zwei Grad. In der Nacht zum Samstag kann es laut DWD vereinzelt ein wenig schneien, insbesondere im Süden. Vielerorts bleibt es aber trocken. Es besteht Glättegefahr bei Tiefsttemperaturen von minus drei bis minus sieben Grad. Auch am Samstag bleibt es bedeckt, trocken und kalt. Nur im Süden sind den Meteorologen zufolge vereinzelt ein paar Schneeflocken möglich. Es bleibt mit minus fünf bis minus einem Grad frostig. © dpa-infocom, dpa:231201-99-142825/2

(dpa)