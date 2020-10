Es bleibt regnerisch an Rhein, Mosel und Saar

Ein nasser Apfel hängt auf einer Streuobstwiese an einem Baum. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Offenbach In den kommenden Tagen soll es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland regnerisch bleiben. Am Donnerstag ziehe Regen von Süd nach Nord, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Offenbach mit.

