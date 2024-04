Wetter Es bleibt nass und frostig in Rheinland-Pfalz und Saarland

Am Mittwoch werden häufige Regenschauer bei wechselnder Bewölkung erwartet. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen sieben und zwölf Grad. In Hochlagen ist Schnee möglich bei Temperaturen um fünf Grad. In der Nacht zum Donnerstag gibt es nachlassend noch Regen- oder Schneeschauer. Bei Tiefstwerten zwischen ein bis minus zwei Grad gibt es verbreitet Frost in Bodennähe. Auch am Donnerstag bleibt es laut Wetterexperten wechselnd bewölkt und regnerisch, teils mit Graupel und im Bergland mit Schnee bei Höchstwerten zwischen sieben und elf Grad.