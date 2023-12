Wetter Es bleibt mild und feucht an Rhein, Mosel und Saar

Offenbach · Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt auch nach Weihnachten unbeständig und vor allem mild. Am Mittwoch zieht der Regen zunächst Richtung Nordosten ab und es bleibt bei maximal zehn Grad niederschlagsfrei, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Dienstag mitteilte.

26.12.2023 , 11:18 Uhr

Mit Gummistiefeln geht eine Frau über eine leicht überflutete Straße. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Richtung Abend kommt in höheren Lagen der Eifel örtlich Wind auf, auch starke Böen sind möglich. Am Donnerstag klettern die Temperaturen bis auf zwölf Grad, erneut sind stürmische Böen vor allem im Bergland drin, zeitweise kann es regnen. Der Freitag dürfte laut DWD erneut feucht werden: Die Meteorologen erwarten Regenschauer, auch einzelne Gewitter mit Graupel seien nicht ausgeschlossen. Bei erneut frischem Wind und vereinzelten Sturmböen wird es dann bis zu zwölf Grad warm. Saarbrücker Zeitung jetzt bei WhatsApp Nachrichten direkt aufs Smartphone Saarbrücker Zeitung jetzt bei WhatsApp Hier kostenfrei abonnieren! © dpa-infocom, dpa:231226-99-409507/2

(dpa)