Wetter Es bleibt mild in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Es bleibt zum Wochenstart weiter sehr mild in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Nach vereinzeltem lokalem Sprühregen am Montagvormittag bleibt es weitestgehend niederschlagsfrei, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Später kann im Südosten etwas die Sonne durchkommen - in den übrigen Landesteilen macht sie sich rar. Es wird den Prognosen zufolge wieder sehr mild bei Höchstwerten zwischen 10 und 14 Grad, im höheren Bergland um 8 Grad. Dazu weht ein mäßiger, teils frischer Südwest- bis Westwind, vor allem im Bergland können stürmische Böen dabei sein. In Gipfellagen sind auch Sturmböen möglich.