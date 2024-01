Landesstiftung Ervis Gega übernimmt künstlerische Leitung der Villa Musica

Ab 1. September 2024 übernimmt die Honorarprofessorin an der Musikhochschule Mainz damit die Programmgestaltung von Alexander Hülshoff, der 13 Jahre im Amt war. „Es freut mich, dass mit Ervis Gega eine kompetente, erfahrene und gut vernetzte Frau als Künstlerische Leitung gewonnen werden konnte, der die klassische Musikszene im Land ebenso vertraut ist wie auf nationaler und internationaler Ebene“, sagte Kulturministerin Katharina Binz (Grüne). Die Villa Musica mit Sitz in Mainz will junge Musiker fördern und veranstaltet Konzerte.