Bundesweiter Spitzenreiter : Ein Drittel aller Erstsemester im Saarland wählen duales Studium

Gütersloh/Saarbrücken Im Saarland sind duale Studiengänge unter Erstsemestern einer Studie zufolge überdurchschnittlich beliebt.

Einer am Montag vorgestellten Untersuchung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) in Gütersloh zufolge entschied sich hier im Jahr 2017 fast ein Drittel (30,1 Prozent) der Studienanfänger für einen solchen Studiengang mit Phasen in Betrieben und in Hochschulen. Das ist im Ländervergleich der höchste Wert. Auf Rang zwei liegt mit 14,3 Prozent Baden-Württemberg, Berlin auf Platz drei kommt auf einen Anteil von lediglich noch 7,2 Prozent.