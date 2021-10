Erstmals werden Informatiker zu IT-Kriminalisten ausgebildet

Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Büchenbeuren 16 Informatikerinnen und Informatiker haben erstmals eine Ausbildung zum IT-Kriminalisten in Rheinland-Pfalz begonnen. Die Hochschule für Polizei bildet sie etwa in rechtlichen und kriminalistischen Fragen und im Umgang mit der Dienstwaffe aus, wie die Hochschule in Büchenbeuren am Freitag mitteilte.

Nach dem Abschluss werden die studierten Informatiker zu Kriminalbeamten ernannt.

„Wir gewinnen bereits seit Jahren IT-Fachkräfte für die Polizei, die wir in unterschiedlichen Funktionen verwenden,“ sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD). Mit der erstmals angebotenen Weiterbildung soll der Kampf gegen Cyberkriminalität und andere Delikte verstärkt werden. Für die Weiterbildung kann sich bewerben, wer ein abgeschlossenes Bachelorstudium im Bereich Informatik hat und mindestens anderthalb Jahre Berufserfahrung vorweisen kann.