Erstmals große Schau zum Untergang des Römischen Reiches

Marcus Reuter, Direktor des Landesmusems Trier, steht neben einem Marmorporträt von Kaiser Gratian. Foto: Birgit Reichert/dpa.

Trier Es ist eines der ganz großen Rätsel der Weltgeschichte: Warum ist das Römische Reich untergegangen? Dieser Frage geht erstmals eine große Schau 2022 in der einstigen Römerstadt Trier nach. Drei Museen widmeten sich in der rheinland-pfälzischen Landesausstellung „Der Untergang des Römischen Reiches“ dem Thema - aus historischer, aus christlicher und aus kulturgeschichtlicher Sicht, teilten die Partner am Montag bei der Unterzeichnung des Kooperationsvertrages in Trier mit.

Das Budget der Ausstellung vom 25. Juni bis 27. November 2022 beträgt rund 4,8 Millionen Euro.

„Der Untergang des Imperium Romanum ist ein Mythos an sich und mit einer Faszination verbunden, die bei den Menschen bis heute eine große Emotionalität hervorruft“, sagte der Kulturminister von Rheinland-Pfalz, Konrad Wolf (SPD). Es sei das erste Mal, dass sich eine Ausstellung „diesem historischen Prozess“ widme. Bis heute sei der Untergang dieses kulturell hoch entwickelten Staates mit vielen Spekulationen verbunden: „Was waren die Ursachen? Das ist nach wie vor bis heute eine große Frage der Altertumsforschung.“

Das Rheinische Landesmuseum Trier als Hauptstandort werde mit Spitzenexponaten aus Europa die historischen Ereignisse vom 4. bis 5. Jahrhundert aufzeigen, die das Ende eines Imperiums brachten - das einst von Britannien bis Nordafrika sowie von Spanien bis Syrien reichte. Mit im Boot sind zudem das Museum am Dom und das Stadtmuseum Simeonstift Trier.