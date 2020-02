Erstmals gezielte Polizei-Suche nach Störern vor Rosenmontag

Die "Jocus Garde" marschiert auf dem Rosenmontagszug im vergangen Jahr mit. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archiv.

Mainz Vor dem Rosenmontagszug in Mainz hat die rheinland-pfälzische Polizei erstmals ihre Systeme mit einer neuen Software gezielt nach möglichen Störern durchsucht. Nach Auswertung der Daten seien Betretungsverbote gegen 68 Menschen für Bereiche in Mainz ausgesprochen worden, erklärte der Inspektor der Landespolizei, Jürgen Schmitt, am Donnerstag in Mainz.



Im Vorjahr ohne die Software seien es lediglich 26 derartige Verbote gewesen. Bei dem Datensuchlauf sei etwa nach Straftaten wie Körperverletzung, Landfriedensbruch, Freiheitsberaubung oder nach Verstößen gegen das Waffengesetz geschaut worden.