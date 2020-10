Erstmal kein Beherbergungsverbot - Einschränkungen in Mainz

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Familienfeiern und „Party People“ sind in Rheinland-Pfalz die Hauptursache für stark steigende Corona-Infektionszahlen. Ministerpräsidentin Dreyer will deshalb die Teilnehmerzahl bei Privatfeiern beschränken - am liebsten bundesweit einheitlich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Das geplante Beherbergungsverbot für Menschen aus Corona-Krisengebieten wird in Rheinland-Pfalz vorerst nicht umgesetzt. „Die Rückmeldungen aus den Kommunen waren verheerend“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Montag in Mainz. Auch bundesweit sei die Diskussion über den Sinn dieses Verbots „extrem virulent“. „Deshalb setzen wir es jetzt nicht direkt in Kraft.“ Dreyer will in der Schalte der Länderchefs mit der Bundeskanzlerin am Mittwoch noch einmal darüber sprechen und sich angesichts der deutlich steigenden Corona-Neuinfektionen für eine bundesweite Begrenzung von Privatfeiern auf etwa 25 Teilnehmer einsetzen.

Ursache der drastisch steigenden Infektionen seien in der Regel private Feiern, ob im Gemeindehaus oder bei Partys, sagte Dreyer. „Es wäre ein echtes Signal, private Feiern drastisch zu reduzieren.“ Wenn eine bundeseinheitliche Regelung in der Schalte der Länderchefs mit der Bundeskanzlerin am Mittwoch nicht gelinge, werde Rheinland-Pfalz für sich nach steuern. Derzeit seien 75 Menschen bei privaten Feiern erlaubt.

Für Mainz und den Kreis Bitburg-Prüm galt am Montag die höchste Gefahrenstufe Rot. In der Landeshauptstadt waren so viele Neuinfektionen registriert worden wie nie zuvor seit Beginn der Pandemie: mehr als 60 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Im Kreis Bitburg-Prüm seien es sogar mehr als 100 Neuinfektionen, sagte Dreyer. Hauptursache sei auch dort eine große Party gewesen. Die Gefahrenstufe Orange sei in den Kreisen Mainz-Bingen (41), Neuwied (47) und Kaiserslautern (38) erreicht.

Landesweit stieg die Zahl der neu gemeldeten Corona-Infektionen binnen 24 Stunden um 129. Insgesamt wurden damit seit Beginn der Pandemie 12 225 bestätigte Fälle registriert, wie das Gesundheitsministerium mitteilte (Stand 14 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um einen auf 257. Derzeit würden 83 mit dem Coronavirus infizierte Menschen in Krankenhäusern behandelt, davon lägen 18 auf der Intensivstation. 13 Patienten müssten beatmet werden.

Die Beschäftigten in den Gesundheitsämtern seien an der Belastungsgrenze, sagte Dreyer. 50 Infektionen pro 100 000 Einwohner sei die Zahl, bei der eine Nachverfolgung gerade noch möglich sei. „Das geht aber total an die Grenzen der Leute.“ Etwa 50 Beamte und Angestellte aus einem Pool von 103 Menschen unterstützten derzeit die Gesundheitsämter, weitere 50 sollen jetzt dazu kommen. Um den Pool aufzustocken, werde an pensionierte Ärzte und andere Menschen mit medizinischen Berufen appelliert, zu unterstützen. „Wir sind als Land insgesamt gut aufgestellt.“ Ursachen und Instrumente seien bekannt.

In Mainz gelten von diesem Dienstag an zunächst für zwei Wochen eine Reihe drastischer Einschränkungen, um die Infektionszahlen wieder zu senken. Auch im Kreis Bitburg-Prüm soll es strengere Regeln geben.

In der Landeshauptstadt dürfen Gaststätten, Tankstellen, Kioske und Geschäfte zwischen 23.00 und 6.00 Uhr keinen Alkohol mehr ausschenken oder verkaufen - zuvor war dies ab Mitternacht untersagt. Gaststätten dürfen in dieser Zeit aber auch gar nicht mehr öffnen. Buffets in der Gastronomie sind verboten.

Der Aufenthalt im öffentlichen Raum wird auf maximal fünf Menschen oder zwei Hausstände begrenzt. Veranstaltungen im Freien sind nur noch für 250 und nicht mehr für 500 Menschen gleichzeitig zulässig. In geschlossenen Räumen ohne feste Sitzplätze sind nur noch 50 statt bisher 75 Menschen erlaubt, bei Hochzeiten, Geburtstagen und anderen privaten Veranstaltungen dürfen sich nur noch maximal 20 statt bisher 25 Menschen treffen

Sport im Freien ist mit maximal 20 Menschen in festen Gruppen erlaubt. Kontaktsport und Wettkämpfe - Wettkampfsimulationen - sind nicht mehr zulässig, auch Zuschauer dürfen nur noch im Profisport dabei sein. Am Samstag beim Fußball-Bundesligisten Mainz 05 gegen Leverkusen können 250 Menschen auf festen Plätzen zuschauen.

Sport in Hallen ist nur noch mit fünf Menschen erlaubt. Dies gilt auch für Kurse in Fitnessstudios, beim Tanzsport sind sechs erlaubt. In Hallenbädern und Saunen wird die Zahl auf eine Person pro 20 Quadratmeter begrenzt.

In Kinos, Theatern, Konzerten und der Erwachsenenbildung muss auch am Platz eine Maske getragen werden. In Museen und Ausstellungen ist nur noch ein Besucher pro 20 Quadratmeter zugelassen, statt vorher pro 5 Quadratmeter. Spielbanken, Spielhallen und ähnlichen Einrichtungen dürfen nur von 6.00 bis 23.00 Uhr öffnen, und die Anzahl der Personen wird auch auf eine pro 20 Quadratmeter beschränkt. Bordelle bleiben geschlossen.

Als Hauptursachen für den Anstieg nannte Ebling „Party People“, Familienfeiern, aber auch Sport. Er hoffe, dass die Maßnahmen in dieser Härte bald greifen. Ziel sei es, dass Kitas, Schulen und der Handel offen bleiben könnten.

Probleme machten die Gastronomie, Sportvereine und auch Fitnessstudios, sagte der Leiter des Gesundheitsamtes bei der Kreisverwaltung Mainz-Bingen, Dietmar Hoffmann. Die einzige gute Nachricht sei, dass 80 bis 90 Prozent der Neuinfektionen durch Kontaktermittlung bekannt geworden seien. Dabei gehe es um direkte Begegnungen von mehr als 15 Minuten. Dies könnten bei einem Infizierten schnell bis zu 40 Kontakte sein.

Der Eifelkreis Bitburg-Prüm wollte weitergehende Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ergreifen. Im Gespräch war unter anderem eine Empfehlung, dass für private Anlässe maximal zehn Menschen aus bis zu zwei Haushalten zusammenkommen dürfen. Im öffentlichen Raum wurde über die Einführung einer Maskenpflicht nachgedacht, wenn der notwendige Abstand zu anderen Personen nicht eingehalten werden könne. Zudem sollten Ordnungskräfte die gültigen Corona-Regeln verstärkt überprüfen.