Erstes Treffen von Dreyers Transformationsrat angekündigt

Mainz Der von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) angekündigte Transformationsrat zum Wandel in der Arbeitswelt soll noch im ersten Quartal 2020 gegründet werden. Unter Dreyers Leitung sollen die Bundesagentur für Arbeit, Arbeitnehmerverbände und Gewerkschaften vertreten sein - sowie für die Landesregierung Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP), Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne), Sozial- und Arbeitsministerin Sabine Bätzing-Lichenthäler und Wissenschafts- und Weiterbildungsminister Konrad Wolf (beide SPD).

Das kündigte Dreyer am Dienstag in Mainz an. Je nach Thema würden auch das Bildungsministerium und das Integrationsministerium dazu geholt. Ein genauer Termin für die erste Sitzung wird noch gesucht.