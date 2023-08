Regierung Erstes Jura-Staatsexamen: Jetzt auch elektronisch ablegbar

„Rheinland-Pfalz ist das erste Bundesland, das es auch ermöglicht, die Klausuren in der Pflichtfachprüfung des ersten Examens elektronisch auf speziell für die Prüfung präparierten Laptops zu schreiben“, heißt es im Ministerium. Diese Möglichkeit gebe es sowohl in der Universitätsstadt Mainz, als auch in Trier.