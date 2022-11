Ahrtal : Erstes dorfweites Nahwärmenetz geht im Flutgebiet in Betrieb

Erstes dorfweites Nahwärmenetz geht im Flutgebiet in Betrieb

In dem grauen Gebäude in der Dorfmitte von Marienthal ist die neue Heizungszentrale untergebracht. Foto: Thomas Frey/dpa

Marienthal Das Ahr-Hochwasser hat auch viele Heizöltanks weggeschwemmt. Etliche Gemeinden denken nun an eine klimafreundlichere Wärmeversorgung. Ein kleines Dorf ist Vorreiter.

Klimafreundliches Heizen überall im Dorf: In Marienthal geht an diesem Sonntag (20.11.) das erste Nahwärmenetz eines ganzen Ortes im flutgeschädigten Ahrtal offiziell in Betrieb. Die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) teilt der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf die Nutzung erneuerbarer Energien mit: „Gemeinsam mit dem Klimaschutzministerium und den Bürgermeistern der jeweiligen Gemeinden arbeiten wir daran, dass es künftig weitere Nahwärmenetze im Ahrtal gibt.“