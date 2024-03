Extremismus Erster Zeuge im Prozess um tödlichen Brandanschlag sagt aus

Er soll laut Bundesanwaltschaft damals ein Anführer in der Skinhead-Szene in Saarlouis gewesen sein und am Abend vor dem Brand bei einer Unterhaltung über andere Anschläge gesagt haben: „Hier müsste auch mal so was brennen oder passieren.“ Ein damaliger Bekannter sei, so die Anklage, davon beeinflusst und bestärkt worden und habe später den Brand gelegt. Dabei starb der damals 27-jährige Asylbewerber Samuel Yeboah aus dem westafrikanischen Ghana.