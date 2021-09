Erster Wahlkreis ausgezählt: SPD gewinnt Ludwigshafen

Christian Schreider, Bundestagskandidat der SPD für den Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal, lächelt. Foto: Uwe Anspach/dpa

Mainz/Ludwigshafen Mit deutlichem Vorsprung hat die SPD bei der Bundestagswahl in Rheinland-Pfalz den ersten ausgezählten Wahlkreis gewonnen. Christian Schreider (SPD) setzte sich am Sonntag mit 32,8 Prozent der Erststimmen gegen Torbjörn Kartes (CDU, 25 Prozent) in Ludwigshafen/Frankenthal durch.

2017 hatte der Wahlkreis durch das bundesweit knappste Ergebnis für Aufsehen gesorgt. Kartes erreichte damals 32,1 Prozent der Erststimmen gegen SPD-Rivalin Doris Barnett mit 31,9 Prozent - ein Vorsprung von wenigen Hundert Stimmen.