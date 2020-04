Erster Nachwuchs bei Störchen in der Pfalz

Ein Weißstorch legt in einer Pflegestation der Aktion „PfalzStorch“ einen Ast in sein Nest. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild.

Bornheim Nachwuchs bei den Klapperschnäbeln: Das rheinland-pfälzische Storchenzentrum in Bornheim freut sich über die ersten Küken der Brutsaison. „Eine schöne Überraschung war es, am Morgen des 16. April auf den Bildern der Nestkamera einen kleinen grauen Kopf im Horst des Storchenpaares vor dem Storchenzentrum zu sehen“, teilte Leiterin Jessica Lehmann mit.

Früher dran als die Störche in Bornheim waren die Langbeine im benachbarten Knittelsheim. „Das erste Küken knackte hier die Eischale am 10. April. Diese Störchin brütet immer besonders früh und war auch in diesem Jahr zeitig dran“, erzählte Lehmann. „Wir rechnen in den kommenden Tagen mit immer mehr Küken in den Nestern der Pfalz.“