Erster Landtag mit Informations- und Frageportal

Mainz Der rheinland-pfälzische Landtag bietet Bürgern als erster in Deutschland ein Online-Informations- und Frage-Portal zu ausgewählten, aktuellen Gesetzentwürfen. „Nachgefragt - Gesetze online begleiten“ heißt das Portal (www.nachgefragt.landtag.rlp.de).

Den Anfang macht das Landeshaushaltsgesetz 2021, das am Mittwoch in erster Lesung in den Landtag eingebracht wurde und im Dezember verabschiedet werden soll. Dieses Gesetz sei wegen seiner Bedeutung ausgewählt worden und „weil nicht jeder Bürger weiß, dass der Haushalt in Form eines Gesetzes verabschiedet wird“, sagte Hering. „Wir betreten Neuland. Das ist ein lernender Prozess.“