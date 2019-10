Erster Heimsieg der Saison: Erlösung für Kaiserslautern

Kaiserslautern Der erste Heimsieg der Saison wirkte erlösend - und doch hängt der 1. FC Kaiserslautern immer noch im Tabellenkeller der 3. Fußball-Liga fest. Auch spielerisch ging es für die Roten Teufel am Samstag beim 3:1 (1:1)-Erfolg gegen den Tabellenletzten FC Carl Zeiss Jena nicht voran.

Pick war erneut so etwas wie die Lebensversicherung des viermaligen deutschen Meisters. Acht der insgesamt 18 FCK-Treffer hat der bestens aufgelegte Linksaußen in dieser Saison erzielt. Auch am Samstag riss er die Kollegen trotz der äußerst angespannten Lage mit. „Ich bin froh, dass ich der Mannschaft in der jetzigen Situation helfen kann. Aber alleine kann ich nichts ausrichten, die Jungs gehören dazu. Die wissen, wie sie mich einsetzen müssen, damit ich meine Aktionen ausspielen kann“, sagte der 24-Jährige,