Erster Einblick in „Medicus“-Ausstellung in Speyer

Speyer Drei Tage vor der Eröffnung der Ausstellung „Medicus - Die Macht des Wissens“ bietet das Historische Museum der Pfalz in Speyer heute bei einer Pressekonferenz einen ersten Einblick in die reichhaltige Schau.

Museumsdirektor Alexander Schubert und die Kuratoren stellen die Ausstellung vor, die an diesem Sonntag (8. Dezember) beginnt und bis zum 21. Juni 2020 in der pfälzischen Dom-Stadt läuft. Zu den rund 50 Leihgebern zählen die Uffizien in Florenz und der Louvre in Paris.